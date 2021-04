La gemella di Serena Enardu ha il Coronavirus | i dettagli

(Di venerdì 2 aprile 2021) Comeanche la sorellaElga è risultata positiva al. Al momento si trova in isolamento domiciliare. Elgapositiva al Covid: “Io e mio marito separati in casa” su Notizie.it.

Elga Enardu è positiva al coronavirus. Dopo la sorella gemella Serena e il figlio Tommaso, questa volta è toccato a Elga. Soltanto Diego Daddi, marito di Elga, sarebbe negativo al Covid. Le due sorelle gemelle "ex troniste" erano da poco rientrate in ...