Isola, il mistero delle facce della Isoardi (che non parla ma dice tutto) (Di venerdì 2 aprile 2021) Elisa Isoardi, vero caso dell’Isola dei Famosi 2021. Fin dalla notizia della sua partecipazione al reality da molti fan ritenuta una caduta di stile. Perché, a parere di molti, a fianco di personaggi in odor di riabilitazione e seconda chance – ex comici e vallette- , oppure alla ricerca della prima possibilità di visibilità mediatica – vari influencer e rampolli nobili- lei, conduttrice Rai di un certo livello, sembrava quasi fuori luogo. Vero che in ogni reality c’è sempre qualche personaggio di punta, ma molti si sono chiesti cosa la potesse aver spinta a partire per l’Honduras. Perché passi Ballando con le Stelle, programma Rai non così estremo come l’Isola, ma calarsi nei panni della naufraga, mettendosi a nudo e confrontandosi con le difficoltà della ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 aprile 2021) Elisa, vero caso dell’dei Famosi 2021. Fin dalla notiziasua partecipazione al reality da molti fan ritenuta una caduta di stile. Perché, a parere di molti, a fianco di personaggi in odor di riabilitazione e seconda chance – ex comici e vallette- , oppure alla ricercaprima possibilità di visibilità mediatica – vari influencer e rampolli nobili- lei, conduttrice Rai di un certo livello, sembrava quasi fuori luogo. Vero che in ogni reality c’è sempre qualche personaggio di punta, ma molti si sono chiesti cosa la potesse aver spinta a partire per l’Honduras. Perché passi Ballando con le Stelle, programma Rai non così estremo come l’, ma calarsi nei panninaufraga, mettendosi a nudo e confrontandosi con le difficoltà...

Cate__000 : RT @ciccio_co: La scelta degli autori di mettere questi influencer assolutamente senza talento per creare dinamiche è ancora un mistero #is… - hotroppiaccount : RT @ciccio_co: La scelta degli autori di mettere questi influencer assolutamente senza talento per creare dinamiche è ancora un mistero #is… - rainboyfriends : RT @ciccio_co: La scelta degli autori di mettere questi influencer assolutamente senza talento per creare dinamiche è ancora un mistero #is… - ciccio_co : La scelta degli autori di mettere questi influencer assolutamente senza talento per creare dinamiche è ancora un mistero #isola - Lali27169097 : RT @sparklingsoull: drusilla gucci alla conduzione di Mistero su italia uno #isola -