I conti non tornano | secondo l’Istat | il numero dei morti nel 2021 è in calo del 19%

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ogni giorno, da un anno a questa parte, ci troviamo a fare con bollettini di guerra quotidiani, annunci drammatici del governo, titoli apocalittici sui giornali. Eppure, stando ai dati riportati dalsui decessi avvenuti in Italia nel gennaioe sulle stime di quelli di febbraio, la situazione non sembra così tragica. Stanto alle cifre dell’istituto, nel nostro Paese non si evidenzia un significativo eccesso di mortalità rispetto al valore riscontrato negli anni precedenti, quando il Covid-19 non tormentava ancora le nostre giornate. A gennaioin Italia i decessi sono stati 69.784, il 2,14% in più rispetto alla media degli anni 2015-2019 (68.324). Un incremento significativo si è registrato in cinque Regioni (Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche), con una crescita del 5% in ...