Godin | “Piansi all’addio all’Atletico Simeone voleva andarsene nel 2015 se non avessi rinnovato”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nove stagioni in maglia Colchoneros e ben 389 partite disputate. Diegotorna a parlare dell'Atletico Madrid in una lunga e molto sentita intervista rilasciata ad AS. Il centrale difensivo ora al Cagliari ha commentato alcuni aspetti del suo passato madrileno concentrandosi sul momento dell'addio a quella che lui stesso definisce " casa sua".A tuttocaption id="attachment 495407" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Ho solo bei ricordi e pensieri d'affetto per l'Atletico Madrid", ha esordito. "Penso con gioia all'ambiente, ai tifosi a tutti. Non abbiamo trovato un accordo per il rinnovo ed è per questo che sono andato via. Dopo 9 anni si era compiuto il ciclo. Ma non ho brutte parole per l'Atletico, ripeto. In quel momentoperché è difficile andartene da ...