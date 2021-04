Giornata mondiale dell'autismo: 13 vip in campo per sensibilizzare sul tema (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesca Galici Tredici volti noti hanno risposto all'appello per la realizzazione di un video di sensibilizzazione per la Giornata mondiale dell'autismo Il 2 aprile è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, un disturbo del neuro-sviluppo che si manifesta nei primi tre anni di vita del soggetto. Sono numerose le problematiche legate all'autismo, soprattutto in ambito sociale. Per sensibilizzare sul tema, in occasione del giorno in cui si cerca di accendere maggiormente i riflettori su questo disturbo, è stato realizzato un video in cui molti volti noti della tv, dello spettacolo e dello sport leggono i bisogni ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesca Galici Tredici volti noti hanno risposto all'appello per la realizzazione di un video di sensibilizzazione per laIl 2 aprile è laper la consapevolezza sull', un disturbo del neuro-sviluppo che si manifesta nei primi tre anni di vita del soggetto. Sono numerose le problematiche legate all', soprattutto in ambito sociale. Persul, in occasione del giorno in cui si cerca di accendere maggiormente i riflettori su questo disturbo, è stato realizzato un video in cui molti volti notia tv,o spettacolo eo sport leggono i bisogni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - MIsocialTW : Oggi è la #GiornataMondialeAutismo. Le scuole sono da sempre impegnate per garantire l'inclusione alle nostre rag… - AntonioSolara : RT @Raiofficialnews: In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico. Venerdì #2aprile è la Giornata Mondiale della… - M5S_Europa : Oggi è la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’#Autismo. In #UE 5 mln di persone hanno disturbi autistici e… -