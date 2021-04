anteprima24 : ** #Covid, #Protesta dei #Commercianti di #Pompei: 'Siamo stati dimenticati' ** - ClaudioMarsilio : Solidarietà a chi combatte! #Covidiocracy - stef_giac : RT @larenait: Ristoratori, commercianti, operatori turistici, parrucchieri, titolari di palestre e centri benessere, lavoratori dello spett… - Ansa_Piemonte : Covid: barista di Torino in sciopero fame, ci fanno morire. Protesta incatenato al dehors, di notte dorme in tenda… - lavocedelne : Covid, terza protesta in poche settimane a Primiero: dopo la scuola manifestano le categorie economiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid protesta

il Resto del Carlino

... ufficialmente per la pandemia di- 19. Uno stratagemma, secondo molti, per dare il tempo al ... Quello appena inferto è l'ennesimo bavaglio per mettere a tacere il grido diche per molti ..."Lasciateci lavorare" è stato il ritornello che ha accompagnato tutta la, con una serie di testimonianze lungo il Liston, aperte dall' intervento del sindaco Federico Sboarina, che però è ...Dopo la protesta di Chiara, nonna Luciana ... in merito a cittadini over 80 che non sono stati ancora convocati per la vaccinazione anti Covid – precisa l’Ats di Milano - Alla luce di verifiche, nella ...nel pieno rispetto delle attuali normative anti Covid, ha manifestato contro la chiusura delle proprie attività nel periodo pasquale. Una protesta, a cui hanno preso parte imprenditori provenienti da ...