Covid: esercenti in piazza a Verona, 'lasciateci lavorare' (Di venerdì 2 aprile 2021) "Adesso basta: noi riapriamo, comunque vada": è stato uno degli slogan più urlati oggi a Verona, durante la manifestazione di protesta che ha visto scendere in piazza Bra centinaia di ristoratori, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) "Adesso basta: noi riapriamo, comunque vada": è stato uno degli slogan più urlati oggi a, durante la manifestazione di protesta che ha visto scendere inBra centinaia di ristoratori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid esercenti Arboscello (PD): 'Zona rossa è giustificata, ma decisione in ritardo' 'La chiusura è ovviamente giustificata dai numeri dei contagi e dalla pressione nei reparti Covid ... imprese, esercenti, commercianti e lavoratori, che si stavano organizzando per una giornata ...

Sostegno a famiglie e imprese: bocciate 7 proposte della minoranza ... in un caso per finanziare direttamente piccoli commercianti ed esercenti che hanno subito gli effetti del Covid, rischiando di chiudere le proprie attività, e per sostenere le famiglie in difficoltà,...

Covid: esercenti in piazza a Verona, 'lasciateci lavorare' - Veneto Agenzia ANSA Gli esercenti scendono in Bra: «Fateci aprire!» Oggi c’è il Covid, un problema ovviamente ancora più drammatico ... Patrizia Bisinella si è soffermata «sulla necessità di liquidità che hanno oggi i nostri commercianti ed esercenti. Vanno aiutati ...

Mazara, lavori in Piazza Godino. Consegnati buoni spesa covid Sono cominciati e si concluderanno entro un mese i lavori di messa in sicurezza, ripristino della sede stradale e ...

