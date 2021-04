Chiara Ferragni passa del tempo con Leo per non farlo sentire escluso (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni è stata paparazzata al parco col piccolo Leone, dopo l’arrivo della sorellina Vittoria. L’influencer aveva già fatto sapere nelle sue stories di avere questa intenzione, soprattutto perché allattando la piccola Vittoria al seno è molto impegnata e teme che Leo possa sentirsi solo o escluso. Così, ieri, lo ha portato al parco per un pomeriggio madre-figlio. Chiara, in look casual con tuta e magliettona, ha passato il pomeriggio passeggiando in compagnia del piccolo Leo. Leo, tutto sommato, appare però felice dell’arrivo della piccola Vittoria e nelle stories sembra già essere molto protettivo nei confronti dell’ultima arrivata in casa Ferragnez. Tuttavia, quella di Chiara e Fedez è stata una scelta saggia, poiché, si sa, l’arrivo di un nuovo fratellino o ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 aprile 2021)è stata paparazzata al parco col piccolo Leone, dopo l’arrivo della sorellina Vittoria. L’influencer aveva già fatto sapere nelle sue stories di avere questa intenzione, soprattutto perché allattando la piccola Vittoria al seno è molto impegnata e teme che Leo possa sentirsi solo o. Così, ieri, lo ha portato al parco per un pomeriggio madre-figlio., in look casual con tuta e magliettona, hato il pomeriggio passeggiando in compagnia del piccolo Leo. Leo, tutto sommato, appare però felice dell’arrivo della piccola Vittoria e nelle stories sembra già essere molto protettivo nei confronti dell’ultima arrivata in casa Ferragnez. Tuttavia, quella die Fedez è stata una scelta saggia, poiché, si sa, l’arrivo di un nuovo fratellino o ...

