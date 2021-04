Che il Recovery Sud non diventi il Recovery mafie! (Di venerdì 2 aprile 2021) di Biagio Maimone Speriamo davvero che la Rete dei Sindaci del Sud, denominata “Recovery Sud”, sia nata con l’intento reale di difendere e concretizzare gli interessi dei territori e della popolazione del Mezzogiorno. Tale rete, a nostro avviso, deve adeguatamente essere controllata, affinchè i fondi siano spesi davvero per risanare e rilanciare il Sud Italia. Che essa non sia, in realtà, lo strumento attraverso cui le mafie, le quali utilizzano la politica, in questo caso la politica locale, incassano, per il proprio tornaconto personale, i fondi del Recovery Fund, che, come ha detto il Ministro Mara Carfagna, derivano dall’istituzione del “Capitolo Sud”, che conta su almeno 150 miliardi di euro di risorse e fondi europei. La nostra non è malafede nei confronti dei sindaci, assolutamente no, però è noto che si è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) di Biagio Maimone Speriamo davvero che la Rete dei Sindaci del Sud, denominata “Sud”, sia nata con l’intento reale di difendere e concretizzare gli interessi dei territori e della popolazione del Mezzogiorno. Tale rete, a nostro avviso, deve adeguatamente essere controllata, affinchè i fondi siano spesi davvero per risanare e rilanciare il Sud Italia. Che essa non sia, in realtà, lo strumento attraverso cui le mafie, le quali utilizzano la politica, in questo caso la politica locale, incassano, per il proprio tornaconto personale, i fondi delFund, che, come ha detto il Ministro Mara Carfagna, derivano dall’istituzione del “Capitolo Sud”, che conta su almeno 150 miliardi di euro di risorse e fondi europei. La nostra non è malafede nei confronti dei sindaci, assolutamente no, però è noto che si è ...

Advertising

civati : Non so da che parte cominciare. Che disastro. - borghi_claudio : Che bello sentire in commissione bilancio che il recovery fund è ancora a livello di prima interlocuzione, però per… - matteosalvinimi : #Salvini: cancellazione del Codice italiano degli appalti, adottando la normativa europea: su questo siamo i più eu… - MariaConversano : RT @mostro15119736: Questo articolo è di 2 giorni fa. Prima che uscisse fuori che il #GovernoDegliArmamenti intende usare parte dei fondi d… - gonufrio : RT @RetePaceDisarmo: Nel Recovery le armi tinte di “verde'. Dove finisce una parte dei fondi UE. Un tentativo di greenwashing dell’industr… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Recovery Bassolino: uniti per Recovery plan, aiuti a bilancio di Napoli Lo ha detto il candidato sindaco di Napoli Antonio Bassolino, che a 74 anni ha deciso di tornare a ... però ora dobbiamo essere uniti per il recovery plan, per presentare progetti giusti, per poterli ...

Turismo, appello dell'assessore Berrino al ministro Garavaglia: "Regole semplici e chiare per riaprire al più presto" 'Spero infine che nella rimodulazione del Recovery Fund il turismo sia al centro del piano, perché è un settore fondamentale per l'economia nazionale". Berrino ricorda infine che "come Regione ...

L’idrovia Padova-Venezia inserita nel Recovery Fund Il Mattino di Padova Che il Recovery Sud non diventi il Recovery mafie! di Biagio Maimone Speriamo davvero che la Rete dei Sindaci del Sud, denominata “Recovery Sud”, sia nata con l’intento reale di difendere e concretizzare gli interessi dei territori e della popolazione ...

Segretari comunali, D’Alfonso: servono più risorse, non solo il riuso di quelle esistenti È materia della competenza politica far penetrare l’idea che le Agenzie di sviluppo principali sono i Comuni, e adesso con il Recovery se vogliamo misurare appalti e operatività, dobbiamo ...

Lo ha detto il candidato sindaco di Napoli Antonio Bassolino,a 74 anni ha deciso di tornare a ... però ora dobbiamo essere uniti per ilplan, per presentare progetti giusti, per poterli ...'Spero infinenella rimodulazione delFund il turismo sia al centro del piano, perché è un settore fondamentale per l'economia nazionale". Berrino ricorda infine"come Regione ...di Biagio Maimone Speriamo davvero che la Rete dei Sindaci del Sud, denominata “Recovery Sud”, sia nata con l’intento reale di difendere e concretizzare gli interessi dei territori e della popolazione ...È materia della competenza politica far penetrare l’idea che le Agenzie di sviluppo principali sono i Comuni, e adesso con il Recovery se vogliamo misurare appalti e operatività, dobbiamo ...