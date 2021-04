Caso Camici, i pm: “Fontana era a conoscenza del conto in Svizzera dal 1997” (Di venerdì 2 aprile 2021) Per i pm di Milano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sapeva del conto in Svizzera – da cui era partito il tentativo di bonifico di 250 mila euro a favore del cognato – già nel 1997, quando sua madre lo aprì facendovi confluire quasi 3 milioni di euro. La delega I giudici sono convinti di questa tesi sulla base di una consulenza che avrebbe accertato come la donna firmò, probabilmente non in Svizzera, per l’inizio del rapporto bancario. Il documento fu scannerizzato e il governatore, in altro momento e verosimilmente nella banca elvetica, firmò la delega ad operare sul conto, che poi venne chiuso coi soldi spostati su un secondo conto bancario aperto nel 2005 con 2,5 milioni di euro. Le indagini per autoriciclaggio Va ricordato che l’ultima indagine ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Per i pm di Milano il presidente della Regione Lombardia Attiliosapeva delin– da cui era partito il tentativo di bonifico di 250 mila euro a favore del cognato – già nel, quando sua madre lo aprì facendovi confluire quasi 3 milioni di euro. La delega I giudici sono convinti di questa tesi sulla base di una consulenza che avrebbe accertato come la donna firmò, probabilmente non in, per l’inizio del rapporto bancario. Il documento fu scannerizzato e il governatore, in altro momento e verosimilmente nella banca elvetica, firmò la delega ad operare sul, che poi venne chiuso coi soldi spostati su un secondobancario aperto nel 2005 con 2,5 milioni di euro. Le indagini per autoriciclaggio Va ricordato che l’ultima indagine ...

Advertising

reportrai3 : Caso camici, la firma della madre di Fontana per aprire il conto in Svizzera è falsa? ?? - M5S_Europa : Ormai la Giunta regionale lombarda è assediata dagli scandali. I cittadini lombardi meritano onestà e competenza.… - Agenzia_Ansa : Caso camici, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e per false dich… - sulsitodisimone : Sul 'caso camici' c'è l'ipotesi che la firma di Fontana sia stata falsificata - ForzaInter : @Agenzia_Italia Non è per il 'caso camici' -