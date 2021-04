Belotti - Verdi più Sanabria | Nicola e la tentazione tridente

(Di venerdì 2 aprile 2021). Forte, affascinante, fin dal fischio d'inizio. Anzitutto per un motivo pratico: la Juve ha defezioni in difesa (Bonucci - Demiral) importanti quanto quelle del Toro (Nkoulou - ...

Ultime Notizie dalla rete : Belotti Verdi

La Gazzetta dello Sport

Quindia destra,a sinistra per supportare la punta centrale Sanabria (o Zaza).Davide Nicola studia le mosse anti - Juventus e una di queste potrebbe essere il tridente offensivo con, Sanabria eMeno uno al Derby della Mole tra Torino e Juventus e l'allenatore granata Davide Nicola sta studiando le mosse per mettere in difficoltà i bianconeri. Come riporta La ...Davide Nicola studia le mosse anti-Juventus e una di queste potrebbe essere il tridente offensivo con Belotti, Sanabria e Verdi Meno uno al Derby della Mole tra Torino e Juventus e l’allenatore ...La Gazzetta dello Sport continua con le indiscrezioni di formazione in vista della stracittadina: "Toro col tridente: Belotti-Sanabria più Verdi, Nicola prova la formula ...