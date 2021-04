Appello dell'Anpi: sia restaurata la stele di Walter Rossi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Una settimana fa il monumento alla Camilluccia, a Roma, in memoria di Walter Rossi, giovane militante di Lotta Continua ucciso a colpi di pistola in un agguato, nel 1977, è crollato. La stele presumibilmente si è spaccata a seguito di un deterioramento strutturale in parte provocato da una maldestra opera di manutenzione comunale. Ora l'Anpi (l'Associazione nazionale partigiani d'Italia) auspica che tutte le istituzioni, dal Municipio fino al Quirinale, si occupino di sistemare la stele. "Io mi auguro che tutte le istituzioni provvedano al più presto al ripristino di quel monumento che ci parla di umanità, politica e criminalità", spiega all'AGI Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi. Proprio il 25 aprile a piazza Walter Rossi si dovrebbe svolgere ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Una settimana fa il monumento alla Camilluccia, a Roma, in memoria diRossi, giovane militante di Lotta Continua ucciso a colpi di pistola in un agguato, nel 1977, è crollato. Lapresumibilmente si è spaccata a seguito di un deterioramento strutturale in parte provocato da una maldestra opera di manutenzione comunale. Ora l'(l'Associazione nazionale partigiani d'Italia) auspica che tutte le istituzioni, dal Municipio fino al Quirinale, si occupino di sistemare la. "Io mi auguro che tutte le istituzioni provvedano al più presto al ripristino di quel monumento che ci parla di umanità, politica e criminalità", spiega all'AGI Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale. Proprio il 25 aprile a piazzaRossi si dovrebbe svolgere ...

Advertising

Agenzia_Dire : Oggi, in occasione della #giornatamondialeautismo l’@Ortofonologia lancia un messaggio forte per garantire i diritt… - oss_romano : #2aprile #anticipazioni #VenerdiSanto #Viacrucis #COVID19 #Brasile Situazione fuori controllo Mozambico Appello U… - sulsitodisimone : Appello dell'Anpi: sia restaurata la stele di Walter Rossi - DestroEmilio : Autismo: serve più informazione Due aprile è la 'Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo'. Da parte del… - TommyBrain : Mori:La sovranità non poteva essere ceduta: dopo la memoria di replica alle difese dell’avvocatura attendiamo la de… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello dell DENISE PIPITONE È OLESYA ROSTOVA?/ L'esperto 'parti dei due volti compatibili ma?' ... la bimba siciliana scomparsa 17 anni fa, che forse è in Ucraina, dopo l'appello della giovane ... " Ho visto una voglia di speranza dell'Italia riversata sulla storia di Denise e questa è stata una ...

Onorato, Consiglio Stato conferma annullamento sanzione 29 mln ... va confermata la conclusione fatta propria dal giudice di primo grado nella parte in cui afferma, nella sentenza qui oggetto di appello, non solo la inapplicabilità dell'aggravamento, in ...

Appello dell'Anpi: sia restaurata la stele di Walter Rossi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Caporalato: gli indagati sono accusati di sfruttamento e intermediazione illecita L'appello sindacale «Si inasprisca l'azione di contrasto al caporalato in vista delle imminenti raccolte primaverili ed estive in Capitanata. Facciamo un plauso alle forze dell'ordine per il lavoro ...

Via Crucis, Venerdì Santo 2021/ Diretta video Papa: omelia e preghiera universale Via Crucis, Venerdì Santo e Passione del Signore, diretta video streaming Papa: meditazioni, libretto celebrazione che ci mette in contatto con Gesù.

... la bimba siciliana scomparsa 17 anni fa, che forse è in Ucraina, dopo l'della giovane ... " Ho visto una voglia di speranza'Italia riversata sulla storia di Denise e questa è stata una ...... va confermata la conclusione fatta propria dal giudice di primo grado nella parte in cui afferma, nella sentenza qui oggetto di, non solo la inapplicabilità'aggravamento, in ...L'appello sindacale «Si inasprisca l'azione di contrasto al caporalato in vista delle imminenti raccolte primaverili ed estive in Capitanata. Facciamo un plauso alle forze dell'ordine per il lavoro ...Via Crucis, Venerdì Santo e Passione del Signore, diretta video streaming Papa: meditazioni, libretto celebrazione che ci mette in contatto con Gesù.