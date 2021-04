Android raccoglie troppi dati dai nostri smartphone? Ecco i dati di uno studio, contestati da Google (Di venerdì 2 aprile 2021) Un recente studio effettuato da un ricercatore del Trinity College di Dublino ha evidenziato che i dispositivi Android starebbero raccogliendo molti più dati di telemetria sugli utenti rispetto a quanto faccia Apple con iOS sui propri iPhone. I risultati, illustrati da Douglas Leith, fanno parte di un progetto che cercava di quantificare i dati che sia gli smartphone Android che iOS inviano al proprio quartier generale. Secondo Leith, dallo studio emergerebbe che anche quando gli smartphone configurati in modo minimo sono inattivi, sia iOS che Android condividono i dati con la casa madre in media ogni 4,5 minuti. Ancora più preoccupante però è che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Un recenteeffettuato da un ricercatore del Trinity College di Dublino ha evidenziato che i dispositivistarebberondo molti piùdi telemetria sugli utenti rispetto a quanto faccia Apple con iOS sui propri iPhone. I risultati, illustrati da Douglas Leith, fanno parte di un progetto che cercava di quantificare iche sia gliche iOS inviano al proprio quartier generale. Secondo Leith, dalloemergerebbe che anche quando gliconfigurati in modo minimo sono inattivi, sia iOS checondividono icon la casa madre in media ogni 4,5 minuti. Ancora più preoccupante però è che ...

MarinoBruschini : RT @HDblog: Android vs iOS: Google raccoglie 20 volte i dati di Apple, ma contesta la ricerca - SilvioSpinaXXX : Beh, se non sono 20 volte sono comunque più volte immagino... @giolongoo potrebbe essere anche questo il motivo per… - P0PPEL : Android raccoglie e invia molti più dati di iOS? - RicMenchetti : Uno studio rivela che Android raccoglie 20 volte più dati di iOS ma Google smentisce - PeppeSan_ : RT @HDblog: Android vs iOS: Google raccoglie 20 volte i dati di Apple, ma contesta la ricerca -