Anche i criminali informatici si mettono una mano sul cuore o quasi

Leggi su wired

(Di venerdì 2 aprile 2021) Hacker (Getty Images)Non conosce crisi il fenomeno del ransomware, ovvero quel tipo di attacco informatico che ha l’obiettivo di prendere in ostaggio il contenuto del computer della vittima per restituirne l’accesso solo se si è disposti a pagare un cospicuo riscatto in criptovaluta pur di rientrare in possesso dei propri dati. Secondo le stime dell’ultimo rapporto Ransomware Uncovered 2020-2021, rilasciato nel mese di marzo dalla società di cyber intelligence Group-Ib, il numero di attacchi ransomware sarebbe infatti cresciuto addirittura del 150% nel 2020, causando mediamente 18 giorni di paralisi delle attività delle aziende colpite, le quali si vedono sempre più spesso richiedere riscatti di importi a cinque oa sei zeri. Il caso Ziggy Nonostante il trend in costante aumento, c’è peròqualche organizzazione di hacker che in ...