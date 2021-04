(Di venerdì 2 aprile 2021) "Forza Italia partecipa ad un governo di unità nazionale, ma la sua collocazione naturale, in modo saldo e netto, è all'interno del. A sinistra litigano su tutto e non hanno una ...

Advertising

giornaleradiofm : Amministrative: Occhiuto, centrodestra è ovunque unito: (ANSA) - ROMA, 02 APR - 'Forza Italia partecipa ad un gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Occhiuto

LaC news24

La nostra coalizione, invece, prepara le prossimecon la certezza di presentarsi ovunque con candidati unitari". Lo ha detto Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera ...... quello dell'equilibrio politico del centrodestra, che alled'autunno andrà testato ... Il capogruppo azzurro alla Camera, Robertorilancia: 'Sposiamo la linea della prudenza che ..."Forza Italia partecipa ad un governo di unità nazionale, ma la sua collocazione naturale, in modo saldo e netto, è all'interno del centrodestra. A sinistra litigano su tutto e non hanno una prospetti ...Come già scritto su queste pagine, Occhiuto gode della granitica fiducia dei vertici ... dal braccio di ferro a 3 con le varie pedine da sistemare sulla scacchiera delle amministrative. Infine, per ...