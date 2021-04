Amici 20, Deddy riceve un’importante sorpresa: il gesto che commuove (Di venerdì 2 aprile 2021) Ha conquistato il pubblico di Amici 20 raccontando la sua vita attraverso la musica e ora Deddy è al centro dell’attenzione mediatica per un importante gesto solidale ricevuto, ovvero la donazione di un pianoforte. Nel percorso di studio nel canto intrapreso alla famosa scuola dei talenti di Canale 5, Denny ha colpito i telespettatori non nascondendo le difficili condizioni economiche in cui versa la sua famiglia, che lo hanno portato a lavorare sin da adolescente come parrucchiere, per poi cominciare a scrivere canzoni con l’esigenza di comunicare il dolore nutrito nel periodo difficile che ha segnato la separazione dei suoi genitori. Al talent, inoltre, il giovane ha svelato di non essersi mai potuto permettere un pianoforte e proprio a lui una telespettatrice ha voluto donargliene uno, così come emerso nel daytime settimanale di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 aprile 2021) Ha conquistato il pubblico di20 raccontando la sua vita attraverso la musica e oraè al centro dell’attenzione mediatica per un importantesolidale ricevuto, ovvero la donazione di un pianoforte. Nel percorso di studio nel canto intrapreso alla famosa scuola dei talenti di Canale 5, Denny ha colpito i telespettatori non nascondendo le difficili condizioni economiche in cui versa la sua famiglia, che lo hanno portato a lavorare sin da adolescente come parrucchiere, per poi cominciare a scrivere canzoni con l’esigenza di comunicare il dolore nutrito nel periodo difficile che ha segnato la separazione dei suoi genitori. Al talent, inoltre, il giovane ha svelato di non essersi mai potuto permettere un pianoforte e proprio a lui una telespettatrice ha voluto donargliene uno, così come emerso nel daytime settimanale di ...

