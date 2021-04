Accordo tra Facebook e startup milanese: processo estinto (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Facebook e la società lombarda di sviluppo software Business Competence hanno trovato un “Accordo transattivo” che ha fatto dichiarare “estinto” il processo in corso da parte della Cassazione. A gennaio il colosso di Menlo Park era stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano a risarcire la società italiana con 3,8 milioni di euro. Secondo i giudici italiani, Facebook aveva copiato (con l’applicazione Nearby) a Business Competence una app che consente agli utenti di individuare negozi, locali, ristoranti di loro interesse e vicini. Nel decreto depositato oggi dalla Prima sezione civile della Suprema Corte si rileva che nel 2018 la “Facebook Inc, la Facebook Ireland e la Facebook Italy, hanno impugnato la sentenza pubblicata in data ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) –e la società lombarda di sviluppo software Business Competence hanno trovato un “transattivo” che ha fatto dichiarare “” ilin corso da parte della Cassazione. A gennaio il colosso di Menlo Park era stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano a risarcire la società italiana con 3,8 milioni di euro. Secondo i giudici italiani,aveva copiato (con l’applicazione Nearby) a Business Competence una app che consente agli utenti di individuare negozi, locali, ristoranti di loro interesse e vicini. Nel decreto depositato oggi dalla Prima sezione civile della Suprema Corte si rileva che nel 2018 la “Inc, laIreland e laItaly, hanno impugnato la sentenza pubblicata in data ...

Accordo tra Facebook e l'app Fararound - Tlc Agenzia ANSA Accordo tra Facebook e startup milanese: processo estinto Facebook e la società lombarda di sviluppo software Business Competence hanno trovato un "accordo transattivo" che ha fatto dichiarare "estinto" ...

"App copiata", accordo tra Facebook e una start up milanese Dichiarato "estinto" dalla Cassazione, dopo un "accordo transattivo", il processo tra Facebook e una piccola start up milanese, la Business Competence. A portare in giudizio la società di Mark Zuckerb ...

