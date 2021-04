Trento-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Superlega volley (Di giovedì 1 aprile 2021) oggi giovedì 1° aprile (ore 20.00) si gioca Trento-Civitanova, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si entra nel vivo di questa serie, sulla carta molto equilibrata e avvincente. I dolomitici hanno espugnato l’Eurosuole Forum nel match disputato quattro giorni fa e sognano di allungare sul 2-0, portandosi così a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo. La Lube, invece, punta a pareggiare prontamente i conti e a riappropriarsi del fattore campo. Si preannuncia una vera e propria battaglia punto a punto, dove saranno i dettagli a fare la differenza. Trento, qualificatasi alla Finale di Champions League, si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli, pronto ad azionare l’opposto Nimir Abdel-Aziz e gli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Alessandro ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)giovedì 1° aprile (ore 20.00) si gioca-2 della semifinale scudetto dimaschile. Si entra nel vivo di questa serie, sulla carta molto equilibrata e avvincente. I dolomitici hanno espugnato l’Eurosuole Forum nel match disputato quattro giorni fa e sognano di allungare sul 2-0, portandosi così a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo. La Lube, invece, punta a pareggiare prontamente i conti e a riappropriarsi del fattore campo. Si preannuncia una vera e propria battaglia punto a punto, dove saranno i dettagli a fare la differenza., qualificatasi alla Finale di Champions League, si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli, pronto ad azionare l’opposto Nimir Abdel-Aziz e gli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Alessandro ...

Advertising

zazoomblog : Volley Playoff SuperLega: Trento-Civitanova battaglia campale. I dolomitici per l’allungo in semifinale - #Volley… - thevolleynews : Cucine Lube Civitanova in palestra per preparare Gara2 di Semifinale a Trento - - thevolleynews : Mercoledì Monza ospita Perugia. Giovedì Trento accoglie Civitanova in diretta RAI Sport - - infoitsport : Trento altra impresa a Civitanova - infoitsport : Semifinale gara 1: Trento batte Civitanova al tie break -