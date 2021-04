Svelato il volto di Myss Keta: paparazzata a Venezia senza maschera (Di giovedì 1 aprile 2021) Il settimanale Vero, nel numero che sarà in edicola venerdì 2 aprile, mostra in esclusiva degli scatti di Myss Keta senza maschera e rivela così il suo volto. L’artista, che si è sempre mostrata in pubblico e sui media con il viso coperto dalla sua ormai famosa e iconica maschera, è stata beccata dai paparazzi di Vero a Venezia, dove al momento è impegnata con le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted. Probabilmente ha pensato di non essere spiata così ha abbassato la mascherina mostrando per la prima volta il viso che è ben visibile nelle foto pubblicate dal settimanale. Già in passato l’agenzia Dire ha pubblicato uno scatto in cui si vedrebbe Myss Keta senza maschera sulla metro di ... Leggi su sicksadworld (Di giovedì 1 aprile 2021) Il settimanale Vero, nel numero che sarà in edicola venerdì 2 aprile, mostra in esclusiva degli scatti die rivela così il suo. L’artista, che si è sempre mostrata in pubblico e sui media con il viso coperto dalla sua ormai famosa e iconica, è stata beccata dai paparazzi di Vero a, dove al momento è impegnata con le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted. Probabilmente ha pensato di non essere spiata così ha abbassato la mascherina mostrando per la prima volta il viso che è ben visibile nelle foto pubblicate dal settimanale. Già in passato l’agenzia Dire ha pubblicato uno scatto in cui si vedrebbesulla metro di ...

Advertising

il_disillusore : Incredibile, anche Myss Keta ha svelato il suo volto: il milanese medio è un po' difficile che non somigli a Fontana, ahimè. - AllMusicItalia : Il 2 aprile sono usciti a sorpresa due nuovi brani di @THEREALMYSSKETA, che completano l'Ep Il 'Cielo Non è un limi… - PsicologiaLdc : New post in Formae Mentis: Le Sette Emozioni di base: le conosci? Quali sono esattamente le emozioni di base e com… - coachmeridda : FabioPandiscia: New post in Formae Mentis: Le Sette Emozioni di base: le conosci? Quali sono esattamente le emozio… - BrancoXurxo : RT @FabioPandiscia: New post in Formae Mentis: Le Sette Emozioni di base: le conosci? Quali sono esattamente le emozioni di base e come/do… -