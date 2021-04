Sport in tv oggi (giovedì 1° aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) oggi giovedì 1° aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Da non perdere i Campionati Italiani Assoluti di nuoto e il Masters 1000 di Miami per quanto riguarda il tennis. Da seguire con grande attenzione anche la conferenza stampa dei piloti in vista del GP di Doha per il Motomondiale e l’Eurolega di basket, con l’Olimpia Milano impegnata contro il Panathinaikos. Imperdibile anche i playoff scudetto di volley, ormai entrati nel vivo, il judo, il golf, Sassari contro Bamberg nella Champions League di basket, la MLB di basket e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 1° ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)1°ci aspetta una giornata ricca di. Da non perdere i Campionati Italiani Assoluti di nuoto e il Masters 1000 di Miami per quanto riguarda il tennis. Da seguire con grande attenzione anche la conferenza stampa dei piloti in vista del GP di Doha per il Motomondiale e l’Eurolega di basket, con l’Olimpia Milano impegnata contro il Panathinaikos. Imperdibile anche i playoff scudetto di volley, ormai entrati nel vivo, il judo, il golf, Sassari contro Bamberg nella Champions League di basket, la MLB di basket e tanto altro ancora. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in1° ...

