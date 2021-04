Spionaggio, Biot non risponde al gip: «Sono frastornato, chiarirò». L’ufficiale resta in carcere (Di giovedì 1 aprile 2021) Non ha risposto al gip il capitano di fregata Walter Biot, L’ufficiale della Marina Militare arrestato per Spionaggio su richiesta della procura di Roma e accusato di aver venduto documenti classificati ai russi. Nel corso dell’interrogatorio di convalida e garanzia, tenutosi oggi 1° aprile dopo l’arresto in flagranza avvenuto martedì sera, il militare si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il legale: «Ha chiesto tempo per raccogliere le idee» «Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione», ha detto L’ufficiale Biot. Il suo avvocato, Roberto De Vita, ha detto che il suo assistito «ha chiesto tempo per raccogliere le idee». L’avvocato difensore, quindi, ha chiesto che vengano concessi gli arresti ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Non ha risposto al gip il capitano di fregata Walterdella Marina Militare arto persu richiesta della procura di Roma e accusato di aver venduto documenti classificati ai russi. Nel corso dell’interrogatorio di convalida e garanzia, tenutosi oggi 1° aprile dopo l’arresto in flagranza avvenuto martedì sera, il militare si è avvalso della facoltà di nonre. Il legale: «Ha chiesto tempo per raccogliere le idee» «e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione», ha detto. Il suo avvocato, Roberto De Vita, ha detto che il suo assistito «ha chiesto tempo per raccogliere le idee». L’avvocato difensore, quindi, ha chiesto che vengano concessi gli arresti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La moglie di Walter Biot, il capitano della Marina italiana arrestato per #spionaggio con la #Russia: 'Troppe spese… - M5S_Europa : #Salvini si trincera dietro un 'no comment' riguardo alla vicenda dell’ufficiale della Marina italiana Walter Biot,… - Agenzia_Ansa : Biot, l'ufficiale della Marina militare arrestato per spionaggio, non risponde al gip, il difensore chiede i domiciliari #ANSA - FirenzePost : Spionaggio per la Russia: Biot non risponde al giudice. E resta in carcere - Ammdegiorgi : RT @AdolfoTasinato: Storia di ordinario spionaggio, a cura di @Ammdegiorgi. Sul caso del giorno che coinvolge Italia e Russia. #Spionaggio… -