Snowboard alpino | Campionati Italiani 2021 | doppio successo di Lucia Dalmasso | titoli per Edwin Coratti e Maurizio Bormolini

Si sono disputati a Villnoss, in provincia di Bolzano, i Campionati Italiani 2021 di Snowboard alpino. Nel PSL tra gli uomini ha vinto Edwin Coratti (Fiamme Oro Moena), che ha battuto nella big final Aaron March (Centro Sportivo Esercito), mentre nella small final il terzo posto è andato a Mirko Felicetti (Circolo Canottieri Aniene), che ha superato Marc Hofer (Centro Sportivo Carabinieri). Tra le donne successo di Lucia Dalmasso (Ski Team Fassa) sulla ceca Zuzana Maderova, mentre al secondo posto dei Campionati si è classificata Giulia Gaspari (Sci Club Drusciè), che nella small final ha battuto la sudcoreana Jung-Eun Lee. Jasmin Coratti (Fiamme Oro Moena), sesta assoluta, si è ...

