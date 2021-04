Sky non si dà per vinta: accordo o causa con DAZN per la Serie A? (Di giovedì 1 aprile 2021) Come ben sappiamo, DAZN si è aggiudicata l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, vincendo la lunga ed ardua partita contro la principale rivale Sky. L’assemblea di Lega ha accettato l’offerta presentata dalla piattaforma di streaming del valore di 840 milioni di euro a stagione per la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione del pacchetto 2, che inizialmente vedeva Sky favorita per l’assegnazione. A tal proposito, però, potrebbero cambiare le carte in tavola e l’emittente con sede nel Regno Unito fare dietrofront accettando l’accordo con Sky. Come? A parlarne è stato l’amministratore delegato dell’emittente satellitare Maximo Ibarra, il quale ha affermato di essere sempre aperti ad un accordo con DAZN. Si tratta di un tema da affrontare ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Come ben sappiamo,si è aggiudicata l’assegnazione dei diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021-2024, vincendo la lunga ed ardua partita contro la principale rivale Sky. L’assemblea di Lega ha accettato l’offerta presentata dalla piattaforma di streaming del valore di 840 milioni di euro a stagione per la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione del pacchetto 2, che inizialmente vedeva Sky favorita per l’assegnazione. A tal proposito, però, potrebbero cambiare le carte in tavola e l’emittente con sede nel Regno Unito fare dietrofront accettando l’con Sky. Come? A parlarne è stato l’amministratore delegato dell’emittente satellitare Maximo Ibarra, il quale ha affermato di essere sempre aperti ad uncon. Si tratta di un tema da affrontare ...

