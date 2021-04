Serena Enardu e il figlio Tommaso positivi al Covid | “Supereremo anche questa” | l’annuncio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

TGCOM

L'ex fidanzata di Pago,, ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus insieme a suo figlio Tommaso.e suo figlio Tommaso sono risultati positivi al Coronavirus . L'ex ...Il Covid - 19 ha colpito anche, trovata positiva insieme al figlio di 16 anni Tommaso . Entrambi hanno contratto il coronavirus, come ha fatto sapere la stessain un post su Instagram. La ex concorrente di ...Il Covid-19 ha colpito anche Serena Enardu, trovata positiva insieme al figlio di 16 anni Tommaso. Entrambi hanno contratto il coronavirus, come ha fatto sapere la stessa Enardu in un post su Instagra ...Serena Enardu e il figlio sono risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato un post su Instagram. “Io e Tommaso POSITIVI al COVID – ha ...