Raiola e il padre di Haaland a Barcellona. Trattativa in corso? (Di giovedì 1 aprile 2021) Un indizio, diciamo due. A quanto pare il Barcellona ha messo (quantomeno) nel mirino il fenomeno del Borussia Dortmund Erling Haaland. L'agente del bomber Mino Raiola e il padre del giocatore Alfie ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) Un indizio, diciamo due. A quanto pare ilha messo (quantomeno) nel mirino il fenomeno del Borussia Dortmund Erling. L'agente del bomber Minoe ildel giocatore Alfie ...

Advertising

DiMarzio : Agente e padre di #Haaland faranno visita al #Barcellona - pisto_gol : ??Mino Raiola e il padre di Erling Haaland sono a Barcellona per incontrare la nuova dirigenza del club ?? - TuttoMercatoWeb : Sport - Il Barcellona si muove d'anticipo: summit in città tra Raiola e il padre di Haaland - bergomifabio : RT @pisto_gol: ??Mino Raiola e il padre di Erling Haaland sono a Barcellona per incontrare la nuova dirigenza del club ?? - Eurosport_IT : Il Barcellona prende Haaland? ?? Mino Raiola e il padre del calciatore sono atterrati in Catalogna ???? #Haaland |… -