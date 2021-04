Ragazzini costretti a scusarsi per “gli stupri commessi dagli uomini” | bufera su una scuola australiana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr — Se sei un maschio etero e cisgender non solo sei un potenziale stupratore già da piccolo — se già non hai violentato qualcuna — ma devi pure affrettarti a fare ammenda per glida altri, dall’alba dei tempi fino ad oggi, 1° aprile del 2021. Se sei maschio ha il germe della colpa incistato nel tuo Dna, così come possiedi quello dello schiavismo se sei bianco. E quindi devi scusarti con i neri per colonialismo, oppressione delle minoranze, eccetera. Niente di nuovo sotto il sole, ormai siamo ben consci di come funziona il meccanismo del ricatto morale a firma del pensiero unico. Se non fosse che queste continue richieste di «fare ammenda» si estendono a fasce di età sempre più basse, fino ad arrivare a pre adolescenti. A cui viene chiesto di «» per gli...