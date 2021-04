Questa foto di un anziano che abbraccia un carabiniere circola online dal 2016 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 31 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un anziano abbracciare un carabiniere. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «INUTILE PARLARE DI POLITICA È realmente accaduto … Lo avete sentito anche ieri sera al programma “Le Iene” Ti prego arrestami ho fame….». Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo motivo fuorviante. Andiamo con ordine. Partiamo dalla foto. Lo scatto non ritrae una scena verificatasi durante la pandemia di nuovo coronavirus Sars-CoV-2. L’immagine circola online almeno dal 2016 accompagnata da un testo in cui si ringraziano le forze dell’ordine per l’aiuto ai cittadini, come si può verificare ... Leggi su facta.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 31 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata unache mostra unre un. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «INUTILE PARLARE DI POLITICA È realmente accaduto … Lo avete sentito anche ieri sera al programma “Le Iene” Ti prego arrestami ho fame….». Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo motivo fuorviante. Andiamo con ordine. Partiamo dalla. Lo scatto non ritrae una scena verificatasi durante la pandemia di nuovo coronavirus Sars-CoV-2. L’immaginealmeno dalaccompagnata da un testo in cui si ringraziano le forze dell’ordine per l’aiuto ai cittadini, come si può verificare ...

