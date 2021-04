Preghiera di Giovanni Paolo alla Divina Misericordia – 1° aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti. aprile è il mese dedicato alla Divina Misericordia: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti.è il mese dedicato: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

