Precipita nella scarpata e muore Vittima un taglialegna di 77 anni Stava allestendo una teleferica (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è sporto troppo dal ciglio della scarpata e ci è scivolato dentro, Precipitando e ruzzolando almeno per una decina di metri, senza possibilità di scampo a causa della gravi ferite rimediate nella ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è sporto troppo dal ciglio dellae ci è scivolato dentro,ndo e ruzzolando almeno per una decina di metri, senza possibilità di scampo a causa della gravi ferite rimediate...

Advertising

adaalighi : RT @ilvocio: 'Come Robinson Crusoe in Amazzonia: precipita in aereo e sopravvive 36 giorni vagando nella foresta'. In realtà era finito in… - ElleKat72 : RT @ilvocio: 'Come Robinson Crusoe in Amazzonia: precipita in aereo e sopravvive 36 giorni vagando nella foresta'. In realtà era finito in… - FlyEuropeTV : Un 36enne è riuscito a sopravvivere per oltre un mese nella foresta amazzonica dopo che il suo Cessna è precipitato… - b_elide : L'aereo precipita, sopravvive 36 giorni nella Foresta Amazzonica: l’incredibile storia di Antonio - softfannibal : @T_Polo_Vulcan sfondi una porta aperta con me! potrei parlare di notre dame per ore. io nemmeno ho visto il film, p… -