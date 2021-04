Parte la corsa all'estate: molte località già sold out, ma non dappertutto (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Parte la corsa all'estate. E, stando agli umori e alle agende di numerosi operatori turistici della Penisola sembra proprio che per molti vacanzieri il conto alla rovescia sia iniziato. Certo, in sicurezza: il titolare del ministero del Turismo, Massimo Garavaglia, ha annunciato un documento speciale a livello europeo che consentirà villeggiature il più possibile a prova di Covid. Intanto si registrano già i primi sold-out per i mesi più caldi, anche se il panorama non è omogeneo. Ma, anche a livello locale, ognuno si gioca le sue carte. "L'intenzione dei ministri del Turismo europeo è di far partire il green pass, che noi chiamiamo lasciapassare, prima dell'estate: c'è una forte accelerazione su questo", ha annunciato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a Olbia per l'inaugurazione del ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI -laall'. E, stando agli umori e alle agende di numerosi operatori turistici della Penisola sembra proprio che per molti vacanzieri il conto alla rovescia sia iniziato. Certo, in sicurezza: il titolare del ministero del Turismo, Massimo Garavaglia, ha annunciato un documento speciale a livello europeo che consentirà villeggiature il più possibile a prova di Covid. Intanto si registrano già i primi-out per i mesi più caldi, anche se il panorama non è omogeneo. Ma, anche a livello locale, ognuno si gioca le sue carte. "L'intenzione dei ministri del Turismo europeo è di far partire il green pass, che noi chiamiamo lasciapassare, prima dell': c'è una forte accelerazione su questo", ha annunciato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a Olbia per l'inaugurazione del ...

sulsitodisimone : Parte la corsa all'estate: molte località già sold out, ma non dappertutto - Agenzia_Italia : Parte la corsa all'estate: molte località già sold out, ma non dappertutto - VerdirameAndrea : RT @Risorgiamo: @barbarab1974 @LeveHome Da 14 mesi a questa parte...PERCHE' SONO RIMASTI IN SILENZIO IN MERITO A QUESTA FARSA? Prima andava… - JudoTalk : RT @TeamFvg: Si parte domani con un altro emozionante incontro in corsa verso le Olimpiadi di #roartotokyo - TeamFvg : Si parte domani con un altro emozionante incontro in corsa verso le Olimpiadi di #roartotokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Parte corsa F1 - GP del Bahrain: Hamilton contro Verstappen, una gara di strategia ... richiamando Verstappen, il che aveva consentito ad Hamilton di trovarsi in testa alla corsa con un vantaggio di quasi sette secondi. Un tesoretto importante che da una parte avrebbe permesso in ...

Alaska, i vaccini li porta l'husky Questo episodio ha poi ispirato la Iditarod Trail Sled Dog Race, la celebre corsa con i cani da slitta lunga mille miglia, che nelle gelide terra dell'Alaska parte da Anchorage e arriva proprio a ...

Parte la corsa all’estate: molte località già sold out, ma non dappertutto AGI - Agenzia Giornalistica Italia Nevicate eccezionali sulle Alpi. Colpa del riscaldamento dell'Artico Ecco allora che ad esempio possono persistere per periodi più lunghi correnti marittime cariche di umidità e ... L’ipotesi è stata formulata partendo da vari studi condotti su questo argomento negli ...

Parte la corsa all’estate: molte località già sold out, ma non dappertutto AGI - Parte la corsa all’estate. E, stando agli umori e alle agende di numerosi operatori turistici della Penisola sembra proprio che per molti vacanzieri il conto alla rovescia sia iniziato. Certo, ...

... richiamando Verstappen, il che aveva consentito ad Hamilton di trovarsi in testa allacon un vantaggio di quasi sette secondi. Un tesoretto importante che da unaavrebbe permesso in ...Questo episodio ha poi ispirato la Iditarod Trail Sled Dog Race, la celebrecon i cani da slitta lunga mille miglia, che nelle gelide terra dell'Alaskada Anchorage e arriva proprio a ...Ecco allora che ad esempio possono persistere per periodi più lunghi correnti marittime cariche di umidità e ... L’ipotesi è stata formulata partendo da vari studi condotti su questo argomento negli ...AGI - Parte la corsa all’estate. E, stando agli umori e alle agende di numerosi operatori turistici della Penisola sembra proprio che per molti vacanzieri il conto alla rovescia sia iniziato. Certo, ...