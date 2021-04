Omofobia | De Petris | ddl Zan sia subito calendarizzata

(Di giovedì 1 aprile 2021) "La legge Zan contro l'omotransfobia deve esserein Commissione Giustizia, avviando così l'iter per portarla in Aula dopo l'approvazione della Camera". Lo afferma la capogruppo ...

In caso contrario, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio commissariamento del parlamento del tutto inaccettabile", conclude Loredana De. . 1 aprile 2021Lo dice il capogruppo di Leu Al Senato Loredana De"La legge Zan contro l'omotransfobia deve essere calendarizzata subito in Commissione Giustizia, avviando così l'iter per portarla in Aula dopo l'approvazione della Camera". Lo afferma la capogruppo d ...Minacce, neanche tanto velate, di ripercussioni nella maggioranza che sostiene il governo Draghi (Lega). Accuse di squadrismo e bullismo rivolte ai senatori del Carroccio e di Fratelli d’Italia (Monic ...