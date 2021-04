Milan e Inter devolveranno in beneficenza le sanzioni di Lukaku e Ibrahimovic (Di giovedì 1 aprile 2021) 26 gennaio 2021. Al Meazza si gioca il derby tra Inter e Milan valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia: a passare saranno i nerazzurri, con il risultato in rimonta di 2 a 1. A far ancora discutere - oltre che essere impresso nelle menti degli appassionati, così come sotto forma di murales su un muro fuori San Siro - è il testa a testa al 45' tra Ibrahimovic e Lukaku e la ricostruzione delle frasi dette dai due durante l'alterco.Oggi, Milan e Inter hanno ufficializzato, attraverso una nota congiunta, che i soldi delle sanzioni derivanti dalle gesta dei due calciatori saranno devoluti in beneficenza: "AC Milan e FC Internazionale Milano, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) 26 gennaio 2021. Al Meazza si gioca il derby travalevole per i Quarti di finale di Coppa Italia: a passare saranno i nerazzurri, con il risultato in rimonta di 2 a 1. A far ancora discutere - oltre che essere impresso nelle menti degli appassionati, così come sotto forma di murales su un muro fuori San Siro - è il testa a testa al 45' trae la ricostruzione delle frasi dette dai due durante l'alterco.Oggi,hanno ufficializzato, attraverso una nota congiunta, che i soldi dellederivanti dalle gesta dei due calciatori saranno devoluti in: "ACe FCnazionaleo, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori ...

