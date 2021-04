Milan - Donnarumma, adesso è braccio di ferro (Di giovedì 1 aprile 2021) MilanO - Non siamo ancora al guanto di sfida , ma non siamo nemmeno così lontani. La certezza, infatti, ad oggi, è che il Milan non ha nessuna intenzione di cedere davanti alle richieste di Raiola ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021)O - Non siamo ancora al guanto di sfida , ma non siamo nemmeno così lontani. La certezza, infatti, ad oggi, è che ilnon ha nessuna intenzione di cedere davanti alle richieste di Raiola ...

Advertising

LaStampa : Donnarumma a Raiola: “ Io resto al Milan, al come pensaci tu” - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - Gazzetta_it : Il #Milan spera, #Donnarumma ci pensa ancora. Se dice no dove può andare? - AleCat_91 : è un grande piacere ospite aver avuto ospite Alessandro Jacobone @NonEvoluto per parlare di #Milan, #Fiorentina,… - Gazzetta_it : Rilanciare o vedere le carte di #Raiola? Milan, il rinnovo di #Donnarumma è una partita a poker -