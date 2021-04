Medico Napoli: «Domani l’esito dei tamponi. In Nazionale più rischi» (Di giovedì 1 aprile 2021) Giuseppe Portella, responsabile dei tamponi del Napoli, ha parlato ai microfoni di in merito ai possibili casi di Covid all’interno del gruppo-squadra Giuseppe Portella, responsabile dei tamponi del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito ai possibili casi di Coronavirus all’interno del gruppo-squadra azzurro. «Domani nel primo pomeriggio arriveranno i risultati dei tamponi effettuati dal Napoli al gruppo-squadra. Speriamo vada tutto bene. Quando i calciatori vanno in Nazionale i rischi aumentano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Giuseppe Portella, responsabile deidel, ha parlato ai microfoni di in merito ai possibili casi di Covid all’interno del gruppo-squadra Giuseppe Portella, responsabile deidel, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito ai possibili casi di Coronavirus all’interno del gruppo-squadra azzurro. «nel primo pomeriggio arriveranno i risultati deieffettuati dalal gruppo-squadra. Speriamo vada tutto bene. Quando i calciatori vanno inaumentano». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

BgnMiki : @CarmeloCavani96 @Frankiecesc18 @DiMarzio Io non voglio sinceramente insultare il Napoli ne tanto meno mi ritengo u… - cn1926it : #Santoni sul focolaio #Covid in #Nazionale: “C’è grande preoccupazione, ma anche fiducia nello staff medico” - ProfidiAndrea : ?? #Napoli, come sta la spalla di #Mertens? ?? Al rientro sarà controllato dallo staff medico. Non preoccupa, ma per… - StorieNapoli : 'Il vero genio – afferma Samuel Johnson – è una mente dotata di vaste capacità a cui, tuttavia, il caso sembra aver… - ItaloLinzalone : Covid: il virus della paura. Marianna Simeone (biologa, nutrizionista, docente università E-campus) intervista il… -