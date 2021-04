L’obbligo vaccinale per i sanitari è una lezione per il futuro (Di giovedì 1 aprile 2021) Basterà a spingere tutti quelli che, con un ruolo o con un altro, si occupano di salute a stretto contatto con i cittadini? Vedremo. Senz’altro, dopo mesi di ridicoli tira e molla, il governo ha preso una decisione netta e auspicata praticamente da ogni parte: darci un taglio con la storia di medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti che rifiutano la vaccinazione contro Covid-19. Sono due gli aspetti che contano. Il primo è di principio: se il tuo ruolo è sul fronte, allora il tuo “equipaggiamento” dev’essere completo. Perché se rischi tu, rischia anche chi accudisci, curi, assisti. Non è una faccenda privata ma di salute pubblica. Il secondo è pratico, dopo mesi se non anni di chiacchiere, anche per altri tipi di vaccinazioni rispetto ai quali il personale medico si è sempre rivelato troppo tiepido: storie come quella recente della rsa di Fiano Romano ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) Basterà a spingere tutti quelli che, con un ruolo o con un altro, si occupano di salute a stretto contatto con i cittadini? Vedremo. Senz’altro, dopo mesi di ridicoli tira e molla, il governo ha preso una decisione netta e auspicata praticamente da ogni parte: darci un taglio con la storia di medici, infermieri, operatori socio, farmacisti che rifiutano la vaccinazione contro Covid-19. Sono due gli aspetti che contano. Il primo è di principio: se il tuo ruolo è sul fronte, allora il tuo “equipaggiamento” dev’essere completo. Perché se rischi tu, rischia anche chi accudisci, curi, assisti. Non è una faccenda privata ma di salute pubblica. Il secondo è pratico, dopo mesi se non anni di chiacchiere, anche per altri tipi di vaccinazioni rispetto ai quali il personale medico si è sempre rivelato troppo tiepido: storie come quella recente della rsa di Fiano Romano ...

