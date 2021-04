La moneta da un Euro che può farvi diventare ricchi: il prezzo è impossibile (Di giovedì 1 aprile 2021) Una moneta da un Euro è rivenduta a un prezzo davvero incredibile. La cifra è da perdere la testa. Monete trasferite in un contenitore (GettyImages)In Italia si sta diffondendo sempre di più l’interesse per la numismatica. L’effetto di questo interesse è collezionare monete rare o antiche, che non sono più in commercio. Alcuni esempi sono le lire, come la 10 Lire Olivo, la 5 Lire Delfino e la 2 Lire Spiga, che ad oggi sono presenti sul mercato secondario a prezzi davvero incredibili. Parallelamente al mercato delle monete antiche, c’è quello per le monete attualmente in circolazione, ma che presentano dei difetti che le rendono particolari e originali. Ed è proprio per questo motivo che il loro prezzo sale in maniera esponenziale. Quanto vale la moneta da un Euro con ... Leggi su kronic (Di giovedì 1 aprile 2021) Unada unè rivenduta a undavvero incredibile. La cifra è da perdere la testa. Monete trasferite in un contenitore (GettyImages)In Italia si sta diffondendo sempre di più l’interesse per la numismatica. L’effetto di questo interesse è collezionare monete rare o antiche, che non sono più in commercio. Alcuni esempi sono le lire, come la 10 Lire Olivo, la 5 Lire Delfino e la 2 Lire Spiga, che ad oggi sono presenti sul mercato secondario a prezzi davvero incredibili. Parallelamente al mercato delle monete antiche, c’è quello per le monete attualmente in circolazione, ma che presentano dei difetti che le rendono particolari e originali. Ed è proprio per questo motivo che il lorosale in maniera esponenziale. Quanto vale lada uncon ...

