Juventus | un altro positivo al Covid | si ferma Bonucci

(Di giovedì 1 aprile 2021) Difesa dellada reinventare per Pirlo: dopo Demiral anche Leonardoè risultatoal-19. Il difensore è il quinto contagiato della spedizione azzurra Altri guai in vista per la Vecchia Signora: di ritorno dagli impegni con la Nazionale Italiana, Leonardoè risultatoal tampone per il-19. Una nuova tegola per il reparto difensivo dellache per la stessa ragione dovrà rinunciare al turco Merih Demiral nelle prossime partite. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali del club bianconero: “Leonardo, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per19 che è risultato ...

Advertising

infoitsport : Juventus, ancora emergenza Covid-19: un altro giocatore positivo - irejdoc1897 : RT @enzomarangio: Altro che multa. Mi aspetto una presa di posizione importante da parte della #Juventus e del presidente #Agnelli nei conf… - JManiaSite : #Bonucci positivo al Covid: dopo Demiral, Arthur e Buffon, la Juve perde un altro pezzo prima del derby - PeppeMur84 : RT @enzomarangio: Altro che multa. Mi aspetto una presa di posizione importante da parte della #Juventus e del presidente #Agnelli nei conf… - raffaelejosesti : RT @enzomarangio: Altro che multa. Mi aspetto una presa di posizione importante da parte della #Juventus e del presidente #Agnelli nei conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus altro

... arrivano i carabinieri 1 Aprile 2021 Festa vietata e multa per 3 giocatori della: ... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su TumblrStampa Pocket Tagged with: ...La Juve perde ungiocatore : questa mattina, infatti, Bonucci è risultato positivo al coronavirus . Lo ha comunicato il club in una nota diffusa sul sito e sui canali social della: ' Leonardo Bonucci , ...Guai in vista per 3 giocatori della Juventus, protagonisti di un festino 'abusivo'. Parliamo di Weston McKennie che ieri sera a casa sua ha organizzato ...Dopo Buffon, Demiral e Arthur, la Juventus perde anche Leonardo Bonucci per il derby e anche per le prossime sfide contro Napoli e Genoa. Il numero 19 bianconero è infatti rientrato dal ritiro della ...