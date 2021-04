Juventus | Dybala | tra rinnovo e futuro spunta un nuovo retroscena

(Di giovedì 1 aprile 2021) Situazione delicata in casaper quel che riguarda ildi. La Joya starebbe valutando attentamente il suoe non è escluso che possa dire addio ai bianconeri in vista dell’estate Quale sarà ildi Paulo? Rebus e punto interrogativo sulcontrattuale dell’attaccante argentino, il quale valuterà il da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tre giocatori dellasono finiti nei guai con la legge per aver commesso delle violazioni in materia di ... tra i quali figuravano i compagni di squadra Pauloe Arthur . Per loro e per le ...Una festa con 20 persone nella villa di Weston McKennie , centrocampista americano della: e alla serata 'proibita' c'erano anche altri due calciatori bianconeri, Pauloe Arthur Melo . A scoprire il festino i carabinieri, intervenuti perché allertati dai vicini che avevano ...Una festa con 20 persone nella villa di Weston McKennie, centrocampista americano della Juventus: e alla serata ‘proibita’ c’erano anche altri due calciatori bianconeri, Paulo Dybala e Arthur Melo. A ...Dal ritorno dagli impegni con la Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci è stato trovato positivo ai tamponi molecolari: il comunicato della Juve ...