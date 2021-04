Inter, il ct della Croazia: “Conte importante per Brozovic e Perisic” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha rilasciato un’Intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi soprattutto sulla crescita di Perisic e Brozovic. “Conte è stato importante sia per Brozovic che per Perisic. Ivan sta giocando bene sia davanti che dietro. Lavora per essere sempre al top e anche se con noi gioca da attaccante, capisco il lavoro del suo allenatore. Ha dimostrato di meritarsi l’Inter. Forse all’inizio non aveva trovato l’intesa con Conte, ma ora funzionano bene insieme. Brozovic è maturato. Dopo tante stagioni in A e in Europa, vediamo un centrocampista nei suoi anni migliori, anche grazie a Conte”, il commento di Dalic. Che ha poi parlato anche di ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ctZlatko Dalic ha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi soprattutto sulla crescita di. “è statosia perche per. Ivan sta giocando bene sia davanti che dietro. Lavora per essere sempre al top e anche se con noi gioca da attaccante, capisco il lavoro del suo allenatore. Ha dimostrato di meritarsi l’. Forse all’inizio non aveva trovato l’intesa con, ma ora funzionano bene insieme.è maturato. Dopo tante stagioni in A e in Europa, vediamo un centrocampista nei suoi anni migliori, anche grazie a”, il commento di Dalic. Che ha poi parlato anche di ...

