Gli stipendi di John Elkann e Andrea Agnelli in Exor (Di giovedì 1 aprile 2021) Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla inter alia la Juventus, la Ferrari ed è il primo azionista di Stellantis, ha depositato oggi il bilancio 2020, che si è chiuso con un rosso di 30 milioni di euro. All’interno del rendiconto finanziario sono emerse le remunerazioni di John Elkann (in qualità di presidente e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 aprile 2021), la holding della famigliache controlla inter alia la Juventus, la Ferrari ed è il primo azionista di Stellantis, ha depositato oggi il bilancio 2020, che si è chiuso con un rosso di 30 milioni di euro. All’interno del rendiconto finanziario sono emerse le remunerazioni di(in qualità di presidente e L'articolo

Advertising

Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle Toscana si taglia gli stipendi a favore della Caritas Tre bonifici ciascuno dell’importo di €… - PBPcalcio : Quando da tifoso esulti per la “notizia” che il tuo club paga gli stipendi (cosa normalissima)... abbiamo un proble… - FBiasin : Dalla rata per #Hakimi, a quella per #Lukaku, fino agli stipendi: l'#Inter fa sapere che tutti gli impegni saranno… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gli stipendi di John Elkann e Andrea Agnelli in Exor: Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elk… - CanginiAndrea : @tutticonvocati @FrancescoOrdine Le squadre di calcio non dovrebbero chiudere in passivo, e gli stipendi dei giocat… -