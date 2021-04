Giorgio Locatelli | “Il mio ristorante a Londra già pieno per 4 settimane La gente vuole uscire | non ce la fa più”

(Di giovedì 1 aprile 2021) In Gran Bretagna sono già state inoculate più di 35 milioni di dosi e c’è un’adesione che al momento e del 99,25% fra le oltre 4 milioni di persone a cui è stato offerto il richiamo. “Riapriremo con 35-40 coperti e abbiamo cominciato a prendere le prenotazioni: siamo già pieni la sera per 4. La, non ce la fa più a tutti i livelli”. Parla chefe lo fa a Libero. Una, quella dove si trova il suo famoso, che è rinata: “In Gran Bretagna abbiamo avuto sei mesi di chiusura totale, di zona super rossa. Non è esistito l’arancione, il giallo, le aperture. Abbiamo avuto una stretta più decisa rispetto all’Italia e adesso raccogliamo i frutti. Anche perché la politica sulla vaccinazione qui ha ...

La gente vuole uscire, non ce la fa più a tutti i livelli". La Locanda Locatelli a Londra riapre i battenti e lo chef stellato Giorgio Locatelli racconta al quotidiano Libero. In Gran Bretagna la ...