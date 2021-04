GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli più innamorati che mai: “Siamo anime gemelle” (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parlano della loro storia d’amore per la prima volta dopo la loro uscita dal Gf Vip. Ecco cosa hanno raccontato al settimanale Chi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano la loro storia fuori dal GF Vip. Il reality è finito ormai da un mese e i due ex Vipponi si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 aprile 2021)parlano della loro storia d’amore per la prima volta dopo la loro uscita dal Gf Vip. Ecco cosa hanno raccontato al settimanale Chi.continuano la loro storia fuori dal GF Vip. Il reality è finito ormai da un mese e i due ex Vipponi si L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

pennydoctk : RT @IsaeChia: #GfVip 5, #GiuliaSalemi compie gli anni: i dolcissimi auguri del suo #PierpaoloPretelli #prelemi - Cate__000 : RT @IsaeChia: #GfVip 5, #GiuliaSalemi compie gli anni: i dolcissimi auguri del suo #PierpaoloPretelli #prelemi - Moni46632718 : RT @sonoesaurita_: Oggi ho visto un sacco di pensieri/messaggi bellissimi per Giulia.. da tante persone normali come noi e anche “vip”. Non… - bemit24 : RT @sonoesaurita_: Oggi ho visto un sacco di pensieri/messaggi bellissimi per Giulia.. da tante persone normali come noi e anche “vip”. Non… - sonoesaurita_ : Oggi ho visto un sacco di pensieri/messaggi bellissimi per Giulia.. da tante persone normali come noi e anche “vip”… -