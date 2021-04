Figliuolo: "Tra oggi e domani arrivano 1,3 milioni di dosi AstraZeneca" (Di giovedì 1 aprile 2021) “Tra oggi e domani arriveranno 1,3 milioni di dosi AstraZeneca”. Ad annunciarlo è il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Cagliari per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, insieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. “Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini”, ha aggiunto Figliuolo che ha tenuto a ricordare come siano già arrivate 500mila dosi di Moderna mentre ieri sono state consegnate oltre un milione di dosi Pfizer. “Questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il Piano in maniera coerente”, ha concluso il commissario. Inizierà oggi invece ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “Traarriveranno 1,3di”. Ad annunciarlo è il commissario per l’emergenza Francesco Paoloa Cagliari per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, insieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. “Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini”, ha aggiuntoche ha tenuto a ricordare come siano già arrivate 500miladi Moderna mentre ieri sono state consegnate oltre un milione diPfizer. “Questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il Piano in maniera coerente”, ha concluso il commissario. Inizieràinvece ...

