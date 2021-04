Enrico Papi ritorna a Mediaset? (Di giovedì 1 aprile 2021) Pare che in questi giorni, in gran segreto, Enrico Papi stia registrando un nuovo programma per Canale 5. Notizia top secret svelata da Giornalettismo. LEGGI ANCHE > Giulia de Lellis torna in tv, ecco chi c’è con lei Enrico Papi, massimo riserbo sulla notizia Al momento vige il riserbo più assoluto, ma il ritorno di Papi – che si trova a Milano – sembra cosa fatta. Quale sarà la sua nuova avventura nelle reti in cui ha conosciuto la popolarità? LEGGI ANCHE > Il caso del “non” libro di Zorzi Foto IPP/Gioia Botteghi L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 aprile 2021) Pare che in questi giorni, in gran segreto,stia registrando un nuovo programma per Canale 5. Notizia top secret svelata da Giornalettismo. LEGGI ANCHE > Giulia de Lellis torna in tv, ecco chi c’è con lei, massimo riserbo sulla notizia Al momento vige il riserbo più assoluto, ma il ritorno di– che si trova a Milano – sembra cosa fatta. Quale sarà la sua nuova avventura nelle reti in cui ha conosciuto la popolarità? LEGGI ANCHE > Il caso del “non” libro di Zorzi Foto IPP/Gioia Botteghi L'articolo proviene da Giornalettismo.

enrick81 : RT @tw_fyvry: Enrico Papi che nicchia pesantemente sulla domanda 'Stai lavorando per Canale 5?' e quindi è abbastanza palese che l'anno pro… - unomesimpatico : La mia maestra delle elementari mi ha causato un disturbo da stress post traumatico così grave che quando vedo Enri… - pazzeskami_lano : RT @ToniaPeluso: Facciamo un Grande Fratello con Demo Morselli, Claudio Lippi, Rossella Brescia, Massimo Lopez, Paola Barale, Enrico Papi,… - sonounatiziaa : RT @commentandotv: Tag yourself - Io sono Enrico Papi #tzvip - commentandotv : Tag yourself - Io sono Enrico Papi #tzvip -

