È tornato Conte e infatti rinvia tutto

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si collega da casa che quasi sono le dieci della sera, parla su Zoom agli eletti del Movimento 5 stelle, eppure Giuseppeè esattamente come te lo aspetteresti: completo blu, cravatta porpora, pochette d’ordinanza e classica libreria di sfondo come si conviene da collegamento in tempo di pandemia. E esattamente come ci si aspettava,i principali nodi del Movimento che verrà: il rapporto con Davide Casaleggio e la Casaleggio Associati, il limite dei due mandati alle cariche elettive e la prospettiva politica con il Pd e le alleanze alle amministrative. “Su invito di molti di voi e di Beppe Grillo ho deciso di raccogliere questa sfida”, dice l’ex premier all’uditorio che comprende anche il fondatore, online da Genova. È un’annuncio informale, in quella che è un’assemblea politica per un annuncio di leadership futura ma non di investitura ...