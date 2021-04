Donne, Rossomando “Serve parità sostanziale, non solo numerica” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La questione del ruolo delle Donne nella società e nella politica non lo risolvi cambiando i capigruppo ma è un primo passo importante. Noi siamo un partito che da sempre ha proposto le quote di genere nella formazione delle liste elettorali, ma non è sufficiente neanche questo, la parità numerica da sola non basta Serve anche quella sostanziale, il vero problema è il riconoscimento delle leadership femminili”. Lo ha detto Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress.“Il Pd dopo anni ha ricreato un organismo molto aperto dove possono partecipare anche i non iscritti e il segretario Letta ha voluto cogliere la forte richiesta di protagonismo femminile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La questione del ruolo dellenella società e nella politica non lo risolvi cambiando i capigruppo ma è un primo passo importante. Noi siamo un partito che da sempre ha proposto le quote di genere nella formazione delle liste elettorali, ma non è sufficiente neanche questo, lada sola non bastaanche quella, il vero problema è il riconoscimento delle leadership femminili”. Lo ha detto Anna, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress.“Il Pd dopo anni ha ricreato un organismo molto aperto dove possono partecipare anche i non iscritti e il segretario Letta ha voluto cogliere la forte richiesta di protagonismo femminile ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Donne, Rossomando “Serve parità sostanziale, non solo numerica” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'La questione del ruolo delle donne nella società e nella politica non lo risolvi cambiando i ca… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Donne, Rossomando “Serve parità sostanziale, non solo numerica” - - CorriereCitta : Donne, Rossomando “Serve parità sostanziale, non solo numerica” -

Ultime Notizie dalla rete : Donne Rossomando Lady Gaga: i 35 anni della popstar dai mille volti ... con l'aiuto di Andrew Wyatt dei Miike Snow e Anthony Rossomando. "Per via del fatto che non sono molto bella a inizio carriera mi dicevano di far cantare le mie canzoni ad altre donne, ma io non ho ...

La scelta. Pd, Malpezzi nuova capogruppo dei senatori Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Invitato: Andrea Marcucci, per ... Enrico Letta, per riequilibrare i rapporti di forza tra uomini e donne all'interno del partito. ...

Donne, Rossomando "Serve paritá sostanziale, non solo numerica" La Sicilia Rossomando “Serve una parità di genere sostanziale, non solo numerica” “La questione del ruolo delle donne nella società e nella politica non lo risolvi ... il vero problema è il riconoscimento delle leadership femminili”. Lo ha detto Anna Rossomando, vicepresidente del ...

Donne, Rossomando “Serve parità sostanziale, non solo numerica” ROMA (ITALPRESS) – “La questione del ruolo delle donne nella società e nella politica non lo risolvi cambiando i capigruppo ma è un primo passo importante. Noi siamo un partito che da sempre ha propos ...

... con l'aiuto di Andrew Wyatt dei Miike Snow e Anthony. "Per via del fatto che non sono molto bella a inizio carriera mi dicevano di far cantare le mie canzoni ad altre, ma io non ho ...Invitata permanente: Anna, vicepresidente del Senato. Invitato: Andrea Marcucci, per ... Enrico Letta, per riequilibrare i rapporti di forza tra uomini eall'interno del partito. ...“La questione del ruolo delle donne nella società e nella politica non lo risolvi ... il vero problema è il riconoscimento delle leadership femminili”. Lo ha detto Anna Rossomando, vicepresidente del ...ROMA (ITALPRESS) – “La questione del ruolo delle donne nella società e nella politica non lo risolvi cambiando i capigruppo ma è un primo passo importante. Noi siamo un partito che da sempre ha propos ...