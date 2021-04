Covid, vaccini: ora i no vax rischiano la sospensione (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri e in vigore dal 7 aprile, nuove regole sui vaccini per il personale sanitario e strette sui i no vax. Ora si rischia la sospensione dal posto di lavoro. Obbligo di vaccinazione Uno dei punti più dibattuti, dopo l’approvazione del nuovo decreto in vigore dal 7 aprile, riguarda proprio i vaccini per il personale medico-sanitario. Da quanto si evince dal testo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Una stretta a tutto tondo su chi rifiuta l’inoculazione di uno dei vaccini disponibili. Il decreto infatti prevede per medici, infermieri e farmacisti l’obbligo a vaccinarsi entro il 31 dicembre 2021. E chi non accetterà la somministrazione di una fiala ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri e in vigore dal 7 aprile, nuove regole suiper il personale sanitario e strette sui i no vax. Ora si rischia ladal posto di lavoro. Obbligo di vaccinazione Uno dei punti più dibattuti, dopo l’approvazione del nuovo decreto in vigore dal 7 aprile, riguarda proprio iper il personale medico-sanitario. Da quanto si evince dal testo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Una stretta a tutto tondo su chi rifiuta l’inoculazione di uno deidisponibili. Il decreto infatti prevede per medici, infermieri e farmacisti l’obbligo a vaccinarsi entro il 31 dicembre 2021. E chi non accetterà la somministrazione di una fiala ...

