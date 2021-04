Covid | Toccafondi Italia Viva | “Per Consiglio di Stato chiusure solo in base a dati”

Advertising

Activnews24 : Un altro medico è morto di #Covid. Si tratta di Marco Toccafondi, cugino dell’ex presidente del Prato Calcio, Andrea, aveva 74 anni. - qn_lanazione : Covid, medico muore dopo 15 giorni in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toccafondi

Orizzonte Scuola

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decretoche non solo prevede la riapertura delle scuole in presenza nelle zone rosse fino alla prima ... Anche Gabriele, di Italia Viva, ...Dall'inizio dell'emergenza sono già 404 i pratesi che hanno perso la vita a causa del. Tra gli ultimi decessi ci sono da segnalare quello di Marco, medico in pensione molto ...Ieri sera un'altra operazione dei carabinieri di Prato in collaborazione coi NAS di Firenze. I due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Carmignano e dal NIL di Prato e sono stati tradotti pr ...Sei morti e 171 contagi nella durissima battaglia contro il Covid. Da oggi più vaccinazioni al Centro Pegaso (con nuove accortezze) ...