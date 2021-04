Covid: M5S, Speranza riferisca in Parlamento su situazione Sicilia (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il ministro della Salute Roberto Speranza riferisca in Parlamento sulla gravissima situazione emersa in Sicilia e valuti la possibilità di promuovere la possibilità per il Governo di esercitare i poteri conferiti dall'articolo 120, comma 2 della Costituzione, laddove venga accertato che la gestione dell'emergenza sanitaria da parte della Regione Siciliana possa avere esposto a rischio il diritto fondamentale alla salute dei cittadini Siciliani. Non solo: si attivi per verificare i dati reali sull'epidemia riguardanti la Regione Siciliana, valuti misure di vigilanza più incisive sul flusso dei dati trasmessi dalle Regioni all'Iss riguardanti la pandemia da Covid-19 e la sostituzione dell'attuale commissario ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il ministro della Salute Robertoinsulla gravissimaemersa ine valuti la possibilità di promuovere la possibilità per il Governo di esercitare i poteri conferiti dall'articolo 120, comma 2 della Costituzione, laddove venga accertato che la gestione dell'emergenza sanitaria da parte della Regionena possa avere esposto a rischio il diritto fondamentale alla salute dei cittadinini. Non solo: si attivi per verificare i dati reali sull'epidemia riguardanti la Regionena, valuti misure di vigilanza più incisive sul flusso dei dati trasmessi dalle Regioni all'Iss riguardanti la pandemia da-19 e la sostituzione dell'attuale commissario ...

