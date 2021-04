Condannato a quattro anni per le molestie (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre faceva volantinaggio a Tremezzina, a inizio ottobre, aveva avvicinato una donna di 70 anni, molestandola sessualmente. Aliraza Ishaq, pakistano di 25 anni, era stato arrestato in flagranza di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre faceva volantinaggio a Tremezzina, a inizio ottobre, aveva avvicinato una donna di 70, molestandola sessualmente. Aliraza Ishaq, pakistano di 25, era stato arrestato in flagranza di ...

Condannato a quattro anni per le molestie Ora è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per questo e per un ulteriore episodio simile, che i carabinieri della stazione di Tremezzina e del Radiomobile di Menaggio, avevano ricostruito ...

Condannato a quattro anni per le molestie



